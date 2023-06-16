Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 июня 2023 года апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом «Совершенно секретно» по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников.

Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова К., Садыкулова А. и Ергожина Д. в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность», - говорится в сообщении городского суда Астаны.

Согласно статье 6 УК, закон улучшающий положение осужденных, имеет обратную силу и обязателен для применения судами.

В соответствии с изменениями, внесенные законодателем в статью 46 УК, вступившими в силу 21 мая 2023 года, лицам, ранее не отбывавшим лишение свободы, осужденным к лишению свободы на срок свыше 2 лет за совершение умышленных преступлений, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности (не зависимо от тяжести совершенного преступления).

В остальной части приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, решением суда Карим Масимов признан виновным по части 1 статьи 175, части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.