Карим Масимов вручил черные пояса юным каратистам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель КНБ РК Карим Масимов посетил «Назарбаев интеллектуальную школу», где принял участие в мастер-классе для юных каратистов под эгидой Ассоциации боевых искусств Казахстана в качестве президента указанной структуры, передает пресс-служба КНБ РК.

Важно отметить, что мероприятие подобного уровня проходит впервые в нашей стране.

По итогам соревнований состоялось вручение японских именных черных поясов (мастерская степень I и II дана) победителям и призерам международных соревнований.



