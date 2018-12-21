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Карим Масимов вручил черные пояса юным каратистам
21 Декабря 2018 22:00 68
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель КНБ РК Карим Масимов посетил «Назарбаев интеллектуальную школу», где принял участие в мастер-классе для юных каратистов под эгидой Ассоциации боевых искусств Казахстана в качестве президента указанной структуры, передает пресс-служба КНБ РК.
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Важно отметить, что мероприятие подобного уровня проходит впервые в нашей стране.
По итогам соревнований состоялось вручение японских именных черных поясов (мастерская степень I и II дана) победителям и призерам международных соревнований.
Ключевые слова: Спорт, Правительство РК,
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