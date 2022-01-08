Карим Масимов водворен в изолятор временного содержания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В КНБ начали расследование по факту государственной измены, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.