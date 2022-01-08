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    11:26, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Карим Масимов водворен в изолятор временного содержания

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В КНБ начали расследование по факту государственной измены, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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