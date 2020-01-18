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Карим Масимов стал почетным президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана

18 Января 2020 11:45
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Карим Масимов стал почетным президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит II конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для Ассоциации боевых искусств Казахстана 2019 год был очень плодотворным. Так, за прошедший год Ассоциацией было проведено 17 областных и два международных фестиваля боевых искусств в нашей стране. В этом году перед нами стоят новые горизонты. В 2020 году мы запланировали организацию проведения Чемпионата мира FISU по муайтай среди студентов. Ожидается около 300 спортсменов из 20 стран мира. Также планируется проведение Фестиваля боевых искусств в Семее в честь 175-летия великого казахского поэта Абая», - сказал глава Ассоциации боевых искусств Казахстана Карим Масимов.

После своей речи Карим Масимов заявил о некоторых изменениях в руководстве Ассоциации. Так, он предложил кандидатуру первого вице-президента Ассоциации Ануара Садыкулова на пост президента.

В свою очередь Ануар Садыкулов поблагодарив за доверие, предложил кандидатуру Карима Масимова на пост почетного президента Ассоциации.

Предложение было поддержано.


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Ключевые слова: Спорт, Назначения,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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