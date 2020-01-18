Карим Масимов стал почетным президентом Ассоциации боевых искусств Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит II конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для Ассоциации боевых искусств Казахстана 2019 год был очень плодотворным. Так, за прошедший год Ассоциацией было проведено 17 областных и два международных фестиваля боевых искусств в нашей стране. В этом году перед нами стоят новые горизонты. В 2020 году мы запланировали организацию проведения Чемпионата мира FISU по муайтай среди студентов. Ожидается около 300 спортсменов из 20 стран мира. Также планируется проведение Фестиваля боевых искусств в Семее в честь 175-летия великого казахского поэта Абая», - сказал глава Ассоциации боевых искусств Казахстана Карим Масимов.

После своей речи Карим Масимов заявил о некоторых изменениях в руководстве Ассоциации. Так, он предложил кандидатуру первого вице-президента Ассоциации Ануара Садыкулова на пост президента.

В свою очередь Ануар Садыкулов поблагодарив за доверие, предложил кандидатуру Карима Масимова на пост почетного президента Ассоциации.

Предложение было поддержано.