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    11:23, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Карим Масимов провел заседание Антитеррористического центра РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 октября 2021 года в городе Нур-Султане руководитель Антитеррористического центра Республики Казахстан - председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В контексте обеспечения региональной безопасности первыми руководителями государственных и местных исполнительных органов обсуждены и приняты дополнительные меры по противодействию террористическим угрозам на современном этапе.

    Кроме того, выработаны решения по усилению профилактики терроризма с позиции антитеррористических комиссий на местах и борьбы с финансированием террористической деятельности.

    Рассмотрен и одобрен Алгоритм действий работников и учащихся организаций образования при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозы совершения акта терроризма.

    По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.


    Теги:
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