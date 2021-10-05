11:23, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
Карим Масимов провел заседание Антитеррористического центра РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 октября 2021 года в городе Нур-Султане руководитель Антитеррористического центра Республики Казахстан - председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
В контексте обеспечения региональной безопасности первыми руководителями государственных и местных исполнительных органов обсуждены и приняты дополнительные меры по противодействию террористическим угрозам на современном этапе.
Кроме того, выработаны решения по усилению профилактики терроризма с позиции антитеррористических комиссий на местах и борьбы с финансированием террористической деятельности.
Рассмотрен и одобрен Алгоритм действий работников и учащихся организаций образования при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозы совершения акта терроризма.
По результатам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений.