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Карим Масимов проголосовал в Национальной библиотеке в Нур-Султане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Января 2021, 10:00
Карим Масимов проголосовал в Национальной библиотеке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Комитета национальной безопасности проголосовал на участке № 111, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участок № 111 расположен в Национальной академической библиотеке.

Напомним, 10 января 2020 года в Казахстане проходят выборы депутатов Парламента и маслихатов.

Голосование по выборам депутатов проводятся на 10 060 избирательных участках, образованных внутри Республики Казахстан и за ее пределами. Информирование о месте и времени голосования проведено избирательными комиссиями заблаговременно. По состоянию на 8 часов времени столицы к голосованию приступили все 9 994 избирательных участка по стране и 17 избирательных участков при представительствах РК в иностранных государствах, 49 избирательных участка за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.


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