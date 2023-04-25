Карим Масимов приговорен к 18-летнему сроку заключения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом «Совершенно секретно». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Масимов К. и Садыкулов А. обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Ергожин Д. - в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Осипов М. - в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).

Решением суда Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы,с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Садыкулов А. признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ергожин Д. признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Осипов М. признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимов К., Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. лишены званий генералов и государственных наград.

В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.