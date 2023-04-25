Карим Масимов приговорен к 18-летнему сроку заключения
Масимов К. и Садыкулов А. обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).
Ергожин Д. - в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).
Осипов М. - в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).
Решением суда Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы,с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Садыкулов А. признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Ергожин Д. признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Осипов М. признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.
Масимов К., Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. лишены званий генералов и государственных наград.
В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.