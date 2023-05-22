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Карим Масимов подал на апелляцию

Автор:  
Арайлым Мұрат
22 Мая 2023, 13:22
Карим Масимов подал на апелляцию Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов подал на апелляцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского суда Астаны подтвердили информацию, распространяемую в СМИ о том, что Карим Масимов подал апелляцию, однако дело в апелляционный суд ещё не поступило.

По информации суда, это связано тем, что дело рассматривалось под грифом «Совершенно секретно». Другая информация не подлежат разглашению.

Ранее был оглашен приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом «Совершенно секретно».

Решением суда Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Садыкулов А. признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ергожин Д. признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Осипов М. признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимов К., Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. лишены званий генералов и государственных наград.

В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.


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