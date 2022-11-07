Карим Масимов и экс-заместители главы КНБ преданы суду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.

Так, обвиняемые Масимов К.К. (экс-председатель КНБ) и Садыкулов А.Т. (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти (ч.3 ст.179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Ергожин Д.Е. (бывший заместитель председателя КНБ) за насильственный захват власти (ч.3 ст.179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст. 362 УК).

Осипов М.С. (бывший заместитель председателя КНБ), Акипов Д.М. (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Бекмурат Н.К. (бывший начальник управления КНБ) по различным частям ст. 362 УК.

Уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом «совершенно секретно».

Фото: kazakh-zerno.net



