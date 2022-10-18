Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» сезона 2021-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема впервые стал обладателем «Золотого мяча» - приза, который вручается лучшему футболисту года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В сезоне 2021-22 года Карим Бензема забил 44 гола в 46 матчах, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

По итогам голосования Садио Мане из мюнхенской «Баварии», игравший в «Ливерпуле» в сезоне 2021/22, был вторым, третьим – Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити».

Чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», у которого на церемонии было шесть номинантов, был удостоен награды «Клуб года», опередив «Ливерпуль».

Бензема стал первым французом, получившим эту престижную награду после Зинедина Зидана, ставшего обладателем «Золотого мяча» в 1998 году.

Зидан присутствовал на этой церемонии, он и вручил приз своему соотечественнику.

«Золотой мяч» вручен лучшему футболисту сезона 2021-22 года по итогам голосования 100 спортивных журналистов из разных стран мира.

В 12 из последних 13 лет в борьбе за этот приз доминировали аргентинец Лионель Месси (семь «Золотых мячей») и португалец Криштиану Роналду (пять).

Единственным исключением в этот период стал хорват Лука Модрич, получивший «Золотой мяч» в 2008 году.

В этом году Бензема был явным фаворитом после того, как Месси и Роналду провели не самые удачные сезоны.

«Золотой мяч» (приз лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football) вручается с 1956 года. В 2020 году приз не вручали из-за пандемии ковида.









Фото: REUTERS







