Кариес едва не стал причиной смерти жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи спасли 47-летнего мужчину. Горожанин едва не скончался от осложнений, которые вызвал кариес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы медучреждения, мужчина поступил с жалобами на боли в нижней челюсти и припухлостями. Хирурги провели первичную операцию по вскрытию и дренированию флегмоны. Пациента перевели в реанимацию. За сутки его состояние ухудшилось, гнойный процесс начал распространяться на шею и опустился в грудную клетку.

«В ходе обследования у пациента выявили ряд сопутствующих заболеваний, которые привели к иммунодефициту, что заметно осложняло процесс. По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Ерназара Адильшина такие пациенты, с критически заниженным иммунитетом и динамично развивающимся гнойным процессом, имеют высокий риск смертельного исхода. Врачи боролись за жизнь пациента до последнего. Для расширения объема операции привлекли торакального хирурга, который вскрыл грудную клетку и весь гнойно-воспалительный процесс раздренировали. Почти месяц пациент находился в отделении реанимации. Выписали его в удовлетворительном состоянии», - проинформировали в пресс-службе.

Врачи пояснили, что воспалительный процесс начался от зуба, из-за осложнения кариеса, который перешел в пульпит, периодонтит и флегмону. В течение пяти дней мужчина занимался самолечением и не обращался за медицинской помощью.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году в отделении челюстно-лицевой хирургии от подобных заболеваний скончались два человека.