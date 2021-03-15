РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:04, 15 Март 2021 | GMT +6

    Кареты скорой помощи приобрели для работы мобильных бригад в Приозёрске

    None
    None
    ПРИОЗЁРСК. КАЗИНФОРМ – Отдел здравоохранения города Приозёрска приобрел два автомобиля скорой помощи. Транспортные средства будут использованы в работе мобильных бригад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спецавтомобили послужат не только для работы в Приозерске, но и в близком к нему поселке Сарышаган. Также транспортный парк системы здравоохранения города пополнился еще двумя каретами скорой помощи на базе HYNDAY H-1 и УАЗ-469. Об этом рассказал аким Приозерска Кайрат Камзин.

    «В городскую больницу поступило 2 аппарата ИВЛ, 16 кислородных концентраторов, 46 пульсоксиметров, 9 многофункциональных коек и новый цифровой рентген-аппарат, установлены 5 наземных станций подачи газообразного кислорода, - пояснил аким города.

    Помимо оснащения медучреждений, решается и кадровый вопрос. Для обеспечения жильем молодых специалистов на баланс больницы в городе переданы 6 квартир по улице Абая, 15/1.

    Представил Кайрат Камзин и другую статистику: коэффициент рождаемости в Приозерске увеличился на 9%, коэффициент смертности вырос на 18,5%, коэффициент младенческой смертности – на 24,8% по сравнению с прошлыми годами.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!