Кареты скорой помощи приобрели для работы мобильных бригад в Приозёрске

ПРИОЗЁРСК. КАЗИНФОРМ – Отдел здравоохранения города Приозёрска приобрел два автомобиля скорой помощи. Транспортные средства будут использованы в работе мобильных бригад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спецавтомобили послужат не только для работы в Приозерске, но и в близком к нему поселке Сарышаган. Также транспортный парк системы здравоохранения города пополнился еще двумя каретами скорой помощи на базе HYNDAY H-1 и УАЗ-469. Об этом рассказал аким Приозерска Кайрат Камзин.

«В городскую больницу поступило 2 аппарата ИВЛ, 16 кислородных концентраторов, 46 пульсоксиметров, 9 многофункциональных коек и новый цифровой рентген-аппарат, установлены 5 наземных станций подачи газообразного кислорода, - пояснил аким города.

Помимо оснащения медучреждений, решается и кадровый вопрос. Для обеспечения жильем молодых специалистов на баланс больницы в городе переданы 6 квартир по улице Абая, 15/1.

Представил Кайрат Камзин и другую статистику: коэффициент рождаемости в Приозерске увеличился на 9%, коэффициент смертности вырос на 18,5%, коэффициент младенческой смертности – на 24,8% по сравнению с прошлыми годами.