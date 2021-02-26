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    22:09, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Карету скорой помощи вызволили из снежного заноса на трассе в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карета скорой помощи застряла в снежном заносе на трассе в Шетском районе Карагандинской области. Медики везли в город мужчину с инфарктом и беременную женщину, готовящуюся к родам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 февраля поступило сообщение о том, что автомобиль скорой медицинской помощи остановился в снежном заносе в Шетском районе. На место выехали спасатели.

    На автодороге «Алматы-Екатеринбург» в районе с. Кызылкой из остановившихся в снежном заносе автомобилей скорой медицинской помощи и легкового автотранспорта были спасены 9 человек. Силами ДЧС Карагандинской области и Центра медицины катастроф, спасенные, в том числе двое больных: мужчина с острым инфарктом и беременная женщина, готовящаяся к родам, были доставлены на вездеходе в Караганду», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.


    Теги:
    Дороги МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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