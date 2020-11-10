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Карета скорой помощи сбила насмерть человека в Караганде

10 Ноября 2020 21:25
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Карета скорой помощи сбила насмерть человека в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня водитель скорой медицинской помощи сбил человека, который стоял на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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10 ноября 51-летний водитель автомашины скорой помощи, следуя на вызов, допустил наезд на 71-летнего пешехода, который стоял на проезжей части. Происшествие произошло по ул. Попова, в 30 метрах от перекрестка с 15 магистралью.

В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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