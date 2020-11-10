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Карета скорой помощи сбила насмерть человека в Караганде
10 Ноября 2020 21:25
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня водитель скорой медицинской помощи сбил человека, который стоял на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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10 ноября 51-летний водитель автомашины скорой помощи, следуя на вызов, допустил наезд на 71-летнего пешехода, который стоял на проезжей части. Происшествие произошло по ул. Попова, в 30 метрах от перекрестка с 15 магистралью.
В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте.
«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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