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Карета скорой помощи попала в ДТП в Павлодаре

Автор:  
Антон Гагарин
27 Октября 2021, 14:53
Карета скорой помощи попала в ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Скорая помощь» столкнулась с легковушкой в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 октября на пересечении улиц Естая-Дюсенова в городе Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и автомобиля марки «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, в отношении 60-летнего водителя скорой помощи возбуждено административное производство.
«Наложен штраф 20 месячных расчётных показателей», - добавили в департаменте.

Павлодарская область   ДТП   Происшествия  
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