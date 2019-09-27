Карел Бошофф: Преобразование СВМДА - необходимое направление в повестке обеспечения глобальной безопасности

УФА. КАЗИНФОРМ – Преобразование СВМДА в полноценную региональную организацию поможет детально заняться наиболее важными проблемами построения мира и гармоничного развития на азиатском пространстве. Такое мнение выразил депутат национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) ЮАР Карел Бошофф в беседе с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» на полях V Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

К.Бошофф отметил, что инициатива Казахстана о преобразовании СВМДА в полноценную региональную организацию по безопасности и сотрудничеству в Азии является «определенно интересным и позитивным направлением в повестке обеспечения глобальной безопасности».

«Я поддерживаю эту идею и считаю, что дальнейшее преобразование и институционализация Совещания поможет актуализировать и более детально заняться наиболее важными проблемами построения мира и гармоничного развития на азиатском пространстве. К тому же это позволит полноценно развивать те или иные вопросы, которые задевают интересы стран региона», - сказал депутат ЮАР.

«К тому же только механизм полноценной региональной организации позволит структурировать имеющиеся проблемы и обеспечит подбор соответствующих инструментов для их решения. Конечно, этот процесс потребует финансовых вложений и определенных организационных усилий, но это стоит того», - добавил он.

«Мне кажется, что развитие сотрудничества между азиатскими странами в области безопасности, в том числе на базе СВМДА, является позитивным направлением. Возможно, это обеспечит решение каких-то важных вопросов в регионе», – предположил парламентарий.

Развивая тематику безопасности, К.Бошофф также добавил, что в общих чертах знаком с инициативами Казахстана в области ядерного разоружения и нераспространения.

«Я достаточно скептически отношусь к вопросу о необходимости обладания ядерным оружием, и такие инициативы (прим.ред., Казахстана) действительно заслуживают внимание всего мирового сообщества. И, безусловно, мы должны двигаться в сторону создания мира, свободного от ядерного оружия», - резюмировал он.