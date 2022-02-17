Кардиохирургическую помощь поможет развивать операционная, которая появится в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В скором времени на базе кокшетауской городской многопрофильной больницы появится современная рентгеноперационная, оказывающая кардиохирургическую помощь населению областного центра и близлежащих районов. Об этом стало известно в ходе посещения больницы руководителем управления здравоохранения Акмолинской области Нариманом Сыздыковым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кокшетауская городская многопрофильная больница была построена еще в 80-х годах. Периодически здесь проводились капитальные и текущие ремонты, даже была произведена надстройка третьего этажа, где сейчас находится отделение терапии. В планах на ближайшее будущее – отремонтировать корпус здания.

«ПСД уже на ремонт второго крыла здания у нас есть. Сейчас идет процесс получения госэкспертизы на эту смету. Потом будет выделение финансовых средств через комиссию маслихата, и если в течение полугодия это все завершится, то будет очень хорошо. Корпус нуждается в проведении полного ремонта с заменой отопления и окон», - отметил директор кокшетауской городской многопрофильной больницы Сакен Калымжанов.

Глава облздрава ознакомился с работой больницы, а также с ее достижениями и проблемами. К примеру, мало кто знает, что именно на ее базе находится КТ-аппарат, на котором только за первый год пандемии было проведено 14 тысяч исследований! Ведь на тот момент это был практически единственный КТ-аппарат в бюджетных медорганизациях региона.

«На него отправляли и поликлинических, и амбулаторных, и ковидных пациентов. Этот аппарат буквально спасал тогда людей. Помню, нам даже пришлось сделать отдельный вход к нему для пациентов», - пояснил Н. Сыздыков.

На сегодняшний день на базе больницы проводятся такие хирургические операции, как: холецистэктомии, аппендэктомии, гинекологические, операции малого таза, операции сосудистого генеза и другие.

«Сейчас у нас объем оперативного вмешательства очень высокий и потенциал очень большой. Буквально в конце прошлого года благодаря управлению здравоохранения мы получили новую лапароскопическую стойку Karl Storz, на ней сейчас уже начали активно работать наши хирурги и гинекологи. В полном объеме делается оперативное лечение брюшной полости. Разрешающая способность самой стойки очень хорошая. Желание работать у хирургов большое, мы будем стремиться внедрять новые технологии, новые малоинвазивные методы оперативного вмешательства», - поделился директор больницы.

«Это современный комплекс, в Казахстане таких лишь несколько. На нем мы осуществляем все стандартные лапароскопические операции. До этого у нас были старые экраны, с которыми было проблематично работать», - добавил заведующий хирургическим отделением Арман Капанов.

В медучреждении планируется внедрение и оказание новых медицинских услуг, в частности - в урологии и нейрохирургии. Будет также открыта и оснащена нейро- и кардио-рентгеноперационная.

«Мы хотим на ее базе развивать кардиохирургическую помощь для населения Кокшетау и близлежащих районов. Планируется полная перепланировка с установкой оборудования – ангиографа, интервенционной хирургии и т.д. Однако площадей у нас недостаточно. Сейчас будут производиться расчеты, какую более полезную площадь можно будет отдать под эту операционную», - пояснил С. Калымжанов.

Как и везде, на сегодняшний день в больнице наиболее остро стоит кадровый вопрос. Здесь трудятся шесть хирургов, а в ночные смены с поликлиник приходят дежуранты.

«На следующий год мы запланировали резидентов. Хотим обучить за свой счет двоих хирургов, двух гинекологов и одного эндокринолога. Ну а если мы завершим новую операционную, то естественно, будем еще обучать и кардиохирургов», - резюмировал С. Калымжанов.