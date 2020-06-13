Кардиохирурги Алматы удалили у роженицы гигантскую опухоль сердца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кардиохирургами НИИ кардиологии и внутренних болезней пациентке с гигантской внутрисердечной опухолью, по жизненным показаниям на 15 сутки после кесарево сечения, успешно проведена операция по удалению миксомы левого предсердия - доброкачественного образования сердца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИИКВБ.

Пациентка 1992 года рождения, на учете у кардиолога не состояла, о заболевании не знала. Впервые о своем диагнозе узнала в мае 2020 года во время беременности, когда было выполнена эхокардиография и выявлена гигантская миксома левого предсердия с пролабированием в левый желудочек.

В ходе консультации заведующим отделением кардиохирургии с лабораторией искусственного кровообращения и операционным блоком НИИ кардиологии и внутренних болезней, к.м.н. Рустемом Тулеутаевым было рекомендовано досрочное родоразрешение путем кесарево сечения по жизненным показаниям, далее оперативное лечение.После родов пациентка была направлена в НИИКиВБ для оперативного лечения.

В НИИКиВБ командой «HEART Team», в состав которого входят ведущие специалисты клиники, в т.ч. председатель правления Роза Куанышбекова, было рекомендовано по жизненным показания выполнить оперативное лечение с целью удаления миксомы левого предсердия.

Помимо риска закупорки митрального клапана и легочных вен гигантской миксомой, эмбологенных осложнений, пациентка являлась еще и послеродовой пациенткой с риском тромбоэмболий и кровотечения после кесарево сечения. Нестандартное расположение миксомы гигантского размера (6,5х6,0см) осложнило ход операции, но благодаря опыту команды кардиохирургической операционной бригады, операция прошла идеально.

На сегодняшний момент состояние пациентки стабильное, планируется ее выписка из стационара.

Половина всех первичных (возникающих из тканей сердца) опухолей сердца относится к миксомам. Три четверти всех миксом развиваются в левом предсердии, камере сердца, которая получает обогащенную кислородом кровь из легких. Миксомы в основном развиваются у женщин в возрасте от 40 до 60 лет.

Это заболевание угрожает жизни пациента, так как возможны осложнения, когда кусочки миксомы или сгустки крови, которые формируются на ее поверхности, могут отрываться (становясь эмболами), перемещаться с током крови в другие органы и блокировать расположенные там артерии. Развивающиеся симптомы зависят от того, какая артерия заблокирована.