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    02:12, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Кардинальные изменения планируются в парках Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Центральном парке Караганды восстановят покрытие на спортивных площадках, высадят 500 деревьев. Также выделены средства на благоустройство парков и скверов в районе Алихана Бокейхана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Любимое место горожан претерпит в этом году кардинальные изменения. Заменят входную арку, на всех пешеходных дорожках появится освещение, продолжится борьба за озеро. Результат от запуска микроводорослей будет виден уже в этом году», - отметили в городском управлении парками культуры отдыха и скверами.

    С 1 июня начнёт свою работу обновлённая детская железная дорога. У локомотива заменят двигатель, покрасят все вагоны.

    Горожан обрадовало появление множества спортивных зон в парке. Но уже в прошлом году покрытие большинства из них пришло в негодность. В управлении парками пообещали, что всё исправят. Причём в этот раз для покрытия будут использовать травмобезопасный и износостойкий тартан. Поменяют также искусственный газон.

    На месте убранных палаток с едой установят большую новую детскую игровую площадку. На входе в парк появится комната матери и ребёнка.

    Также в планах обустроить стрит-арт-зону. Старшее поколение сможет вспомнить молодость на восстановленной танцевальной площадке. Для семейного отдыха оборудуют шесть полян для пикников. Установят новые фотозоны.

    Отремонтируют каскад фонтанов от проспекта Бухар-жырау, а также фонтан у набережной.

    В парках и скверах района Алихана Бокейхана посадят деревья и разобьют клумбы, благоустроят территории. Планируется текущий ремонт фасада ДК железнодорожников.


    Теги:
    Карагандинская область Караганда Благоустройство
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