Кардинальное усиление обратной связи с населением - Ермек Маржикпаев о системе «Праймериз»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Акмолинского филиала партии «Nur Otan», глава региона Ермек Маржикпаев пригласил всех, кто не на словах, а на деле вносит вклад в развитие нашей страны, принять самое активное участие в праймериз «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ».

«Дорогие акмолинцы! Партия «Nur Otan» объявила о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы Программы «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем». О предстоящем проведении праймериз Елбасы – Председатель партии «Nur Otan» Н.А.Назарбаев объявил в ходе прошедшего Бюро Политического совета, особо отметив, что данная правильная мера позволит выявить самых активных и надёжных членов, которые будут решать вопросы от имени партии. Впервые в истории партийно-политического развития нашего государства праймериз «Nur Otan» пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. На конкурентной и прозрачной основе нуротановцы определят наиболее авторитетных партийных лидеров. Формат праймериз предусматривает выявление потенциальных кандидатов для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней», - написал в Instagram Ермек Маржикпаев.

По информации акима, на сегодня в 276 первичных партийных организациях «Nur Otan» Акмолинской области объединены 39 994 членов партии. Определены 248 мест голосования и 201 место проведения публичных дебатов. Кандидаты для участия в праймериз могут выдвигаться как от первичной партийной организации, так и путем самовыдвижения

«Главным приоритетом для нас является безопасность здоровья граждан. В условиях карантина и социальной изоляции внутрипартийные выборы будут проходить в дистанционном режиме. При разработке системы партия руководствовалась такими базовыми принципами как доступность, автономность, прозрачность, надежность, легитимность, многофункциональность и безопасность. Проработан механизм голосования для членов партии. В связи с коронавирусом также были внесены изменения в правила проведения праймериз партии «Nur Otan» для организации их повсеместно в онлайн-формате. Система «Праймериз» предполагает кардинальное усиление обратной связи с населением, возможность онлайн-обсуждения, что является еще одним шагом к открытости и доступности партии. Исключение составляют 7 участков с численностью 338 человек, где нет скоростного интернета», - сообщил Е.Маржикпаев.

Как отметил аким, в таких районах голосование будет обеспечено в традиционном формате с использованием бумажных бюллетеней. Для прозрачного проведения праймериз в ходе голосования планируется обеспечение фото и видеонаблюдения. В целом, контроль за ходом внутрипартийных выборов будет осуществлять комитет и комиссии партийного контроля на местах. Доверенные лица кандидатов, являющиеся членами партии, вправе осуществлять наблюдение за ходом проведения внутрипартийного отбора.

«Уважаемые однопартийцы! Праймериз – уникальная платформа для выявления наиболее активных партийцев: через внутренний отбор «Nur Otan» будет определять достойных, сильных лидеров. Кроме того, при формировании маслихатов всех уровней предполагается наличие в их составах не менее 30% женщин и молодых людей в возрасте до 29 лет. По итогам праймериз по поручению Председателя партии «Nur Otan» для каждого маслихата и Мажилиса будут сформированы партийные списки с присутствием 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Партия дает масштабную возможность проявить себя молодежи, готовой инициировать перемены. Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз. Партия приглашает всех, кто не на словах, а на деле вносит вклад в развитие нашей страны, принять самое активное участие в праймериз!» - обратил к акмолинцам Е.Маржикпаев.

