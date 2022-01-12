Кардинально пересмотреть порядок закупок фонда «Самрук-Казына» поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений по улучшению экономической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. Глава государства поручил в течение трех недель разработать программу действий Правительства на 2022 год. Планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне. Поручаю Министерству Нацэкономики совместно с государственными органами и организациями разработать проект программы и в срок до 20 января текущего года внести в Правительство», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Во-вторых, напомнил Премьер-Министр, было поручено кардинально пересмотреть подходы по предоставлению мер государственной поддержки, а также деятельность некоторых институтов развития.

«В этой связи, поручаю Министерству Нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» в сжатый срок выработать прозрачные и понятные механизмы предоставления мер государственной поддержки МСБ и провести анализ эффективности работы институтов развития», - отметил Глава кабмина.

Третье. Министерству Нацэкономики совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» необходимо актуализировать Комплекс мер антиинфляционного реагирования и внести проект постановления в Правительство.

«Четвертое. Необходимо кардинально пересмотреть порядок закупок Фонда «Самрук-Казына» с точки зрения сокращения доли государственных закупок способом из одного источника. Министерству финансов обеспечить надлежащий контроль по обоснованности осуществления государственных закупок данным способом», - поручил Премьер-Министр.

Фонду «Самрук-Казына» совместно с Министерством финансов, Агентством по защите и развитию конкуренции поручено пересмотреть весь процесс осуществления закупок Фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа.

«Пятое. Как отметил Глава государства, не определены подходы по отбору активов, подлежащих к передаче в конкурентную среду. Поручаю Министерству Нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции, Министерствами финансов, юстиции и НПП «Атамекен» до 1 февраля 2022 года выработать подходы по отбору активов, подлежащих к передаче в конкурентную среду, разработать и внести соответствующий проект постановления Правительства», - добавил он.

В-шестых, подчеркнул А. Смаилов, Главой государства поручено пересмотреть существующую систему межбюджетных отношений.

По его мнению, необходимо сформировать понятные для всех правила межбюджетных взаимоотношений между центром и регионами.

В этой связи Министерству Нацэкономики необходимо подготовить пакет поправок в бюджетное законодательство и усовершенствовать методику расчетов трансфертов общего характера.

«Седьмое. Министерству Национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами западных и южных регионов необходимо разработать отдельные направления в рамках программы «Ауыл-Ел бесігі», ДКБ и других отраслевых программ.

Восьмое. Акимату столицы совместно с Министерством индустрии внести конкретные предложения по дальнейшим вариантам использования проекта LRT», - заключил Премьер-Министр.