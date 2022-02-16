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Кардинально переосмыслить систему реагирования на ЧС призывают депутаты

16 Февраля 2022 14:00
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Кардинально переосмыслить систему реагирования на ЧС призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требуется кардинальное переосмысление системы реагирования на ЧС в новых условиях. Об этом заявил мажилисмен Ерлан Смайлов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня после событий января 2022 года, как никогда важно извлечь опыт из произошедшего. Особую актуальность приобретает вопрос надлежащего реагирования на чрезвычайные ситуации», - сказал Ерлан Смайлов.

Данная проблема, как отметил депутат, затрагивает обширный пласт организационных и законодательных аспектов, относящихся к зоне ответственности целого ряда государственных органов республиканского и местного уровней (МЧС, МЗ, МТСЗН, МВД, МИО и др.).

«Как показывает практика участившихся в последние годы чрезвычайных происшествий и ситуаций (взрыв боеприпасов в Арыси в 2019 г., пандемия COVID-19 в 2020 г., события в Алматы и других городах в начале января), система медицины катастроф, как и система здравоохранения в целом, не готовы к таким вызовам. В условиях нестандартной ситуации МЗ и МЧС РК не хватает в первую очередь оперативности, компетенций и практики кризис-менеджмента, а также ответственности и полномочий. В свою очередь ответственные государственные органы и службы местного уровня неспособны к самостоятельной эффективной организации и большей частью пребывают в ожидании приказов и согласований вышестоящих структур. В результате государство не смогло должным образом обеспечить исполнение своей важнейшей функции в сфере здравоохранения – доступность медицинской помощи населению», - добавил Ерлан Смайлов.

Депутат подчеркнул, что продолжение подобной практики дезорганизации недопустимо. Требуется кардинальное переосмысление системы реагирования на ЧС в новых условиях.


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Автор:

Серик Сабеков

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