Кардинально переосмыслить систему реагирования на ЧС призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требуется кардинальное переосмысление системы реагирования на ЧС в новых условиях. Об этом заявил мажилисмен Ерлан Смайлов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня после событий января 2022 года, как никогда важно извлечь опыт из произошедшего. Особую актуальность приобретает вопрос надлежащего реагирования на чрезвычайные ситуации», - сказал Ерлан Смайлов.

Данная проблема, как отметил депутат, затрагивает обширный пласт организационных и законодательных аспектов, относящихся к зоне ответственности целого ряда государственных органов республиканского и местного уровней (МЧС, МЗ, МТСЗН, МВД, МИО и др.).

«Как показывает практика участившихся в последние годы чрезвычайных происшествий и ситуаций (взрыв боеприпасов в Арыси в 2019 г., пандемия COVID-19 в 2020 г., события в Алматы и других городах в начале января), система медицины катастроф, как и система здравоохранения в целом, не готовы к таким вызовам. В условиях нестандартной ситуации МЗ и МЧС РК не хватает в первую очередь оперативности, компетенций и практики кризис-менеджмента, а также ответственности и полномочий. В свою очередь ответственные государственные органы и службы местного уровня неспособны к самостоятельной эффективной организации и большей частью пребывают в ожидании приказов и согласований вышестоящих структур. В результате государство не смогло должным образом обеспечить исполнение своей важнейшей функции в сфере здравоохранения – доступность медицинской помощи населению», - добавил Ерлан Смайлов.

Депутат подчеркнул, что продолжение подобной практики дезорганизации недопустимо. Требуется кардинальное переосмысление системы реагирования на ЧС в новых условиях.