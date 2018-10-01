Кардинал Франческо Пальмерио: нужно разделять религию и политику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Его преосвященство кардинал Франческо Коко Пальмерио выступил с приветственным словом на третьем заседании Совета религиозных лидеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень важный момент в человеческой истории. Когда мы фокусируемся на словах мудрости, которая является основой решения многих важных вызовов, которые стоят сейчас перед миром, очень важно посмотреть на возможность восстановления нормальной жизни и спокойствия. Наш вклад религиозных лидеров рука об руку с политиками является гарантией достижения этих важных результатов. Мы хотели бы поблагодарить его Превосходительство Президента Назарбаева не только за то, что он является Президентом с начала независимости страны, но также и за то, что он стремится к установлению диалога со всеми заинтересованными сторонами, и соответственно, создает важную платформу для поддержания этого диалога», - сказал кардинал.

Представитель римской католической церкви поблагодарил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Сегодня мы находимся в прекрасной столице Казахстана, которая гостеприимно встречает участников третьего заседания Совета Съезда религиозных лидеров. От имени моей делегации я хотел бы глубоко поблагодарить Вас, уважаемый Президент Назарбаев, Ваш народ и Правительство за Ваше искреннее гостеприимство и за большие усилия в организации этого большого, но очень важного мероприятия. Мы встречаемся здесь в рамках Конгресса, обсуждая идеи, точки зрения относительно того, что можно сделать для укрепления безопасности в мире», - отметил он.

По словам кардинала Пальмерио, религию и политику нужно разделять.

«Я хотел бы в этой связи сказать несколько слов о необходимости разделения религии и политики, а также сотрудничества. Религия и политика имеют в своей основе стремление к обеспечению благосостояния человека и общества, а также избежания какой-либо двойственности. Религия и политика должны держать дистанцию друг от друга. И только такое разделения дает возможность для эффективного сотрудничества между этими двумя явлениями во благо общего развития», - считает высокий гость.

Он подчеркнул, что Казахстан является светским государством, где достигнуто религиозное, культурное и историческое разнообразие.

«Таким образом, мы видим эту прекрасную мозайку различных взглядов религиозных верований, что является основой избегания конфликтов, когда различные группы религиозных и этнических людей по разным принципам живут в мире и сотрудничестве», - заключил представитель римской-католической церкви.