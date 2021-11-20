Карбид кремния будут производить в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Лисаковске ведется работа по открытию завода по производству кремния, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акима города Абая Ибраева.

«В Лисаковске ведется работа по открытию завода по производству карбида кремния, мощностью 34 тыс тонн в год, созданием 230 рабочих мест и объемом инвестиций около 14,243 млн тенге. На сегодняшний день на территории города зарегистрировано новое предприятие, которое занимается всеми вопросами организации производства карбида кремния на территории города», - сообщил А. Ибраев.

Проект также включен в региональную карту поддержки предпринимательства, уже выделен земельный участок и ведутся проектные работы.

«Открытие первой очереди планировалось в 2021 году. В связи со сложностью разработки проектов, сроки открытия перенесены на 2022 год», - добавил аким Лисаковска.

Кроме того, в местную карту поддержки предпринимательства включен проект по производству в городе блочно-модульных быстровозводимых зданий жилого и нежилого назначения и их компонентов с объемом выделяемых инвестиций в размере 150 млн тенге.