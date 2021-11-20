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Карбид кремния будут производить в Лисаковске

20 Ноября 2021 20:07
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Карбид кремния будут производить в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Лисаковске ведется работа по открытию завода по производству кремния, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акима города Абая Ибраева.

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«В Лисаковске ведется работа по открытию завода по производству карбида кремния, мощностью 34 тыс тонн в год, созданием 230 рабочих мест и объемом инвестиций около 14,243 млн тенге. На сегодняшний день на территории города зарегистрировано новое предприятие, которое занимается всеми вопросами организации производства карбида кремния на территории города», - сообщил А. Ибраев.

Проект также включен в региональную карту поддержки предпринимательства, уже выделен земельный участок и ведутся проектные работы.

«Открытие первой очереди планировалось в 2021 году. В связи со сложностью разработки проектов, сроки открытия перенесены на 2022 год», - добавил аким Лисаковска.

Кроме того, в местную карту поддержки предпринимательства включен проект по производству в городе блочно-модульных быстровозводимых зданий жилого и нежилого назначения и их компонентов с объемом выделяемых инвестиций в размере 150 млн тенге.

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#Инвестпроекты   #Костанайская область  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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