Караван закона: жители сел области Абай получают бесплатные юридические консультации

Жители сразу нескольких населенных пунктов области Абай обсудили с правоохранителями и госслужащими вопросы улучшения инфраструктуры. Также в ходе встреч особое внимание жителей стражи порядка обратили на участившиеся случаи мошенничества в интернете, передает Kazinform.

В области Абай выездная акция «Караван закона» продолжает поездки по сельским округам. На этот раз представители правоохранительных органов, акимата и профильных служб встретились с жителями Камышенки, Жезкента и Бородулихи. Встреча прошла в формате открытого диалога, обсуждены проблемы, которые долгое время волнуют людей.

Встречи прошли без формальностей: сельчане напрямую задавали вопросы и поднимали самые острые темы.

Заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай Олжас Согымбай сообщил, что подобные выезды станут регулярными.

— В регионе сформировали специальную группу, которая в течение года будет встречаться с жителями и собирать обратную связь. В нее вошли сотрудники разных ведомств и правоохранительных органов. Главная задача — предупреждать правонарушения и выстраивать прямой диалог с населением, — подчеркнул Олжас Согымбай.

Фото: акимат области Абай

Жители поднимали вопросы состояния дорог, благоустройства, установки дорожных знаков и санитарного состояния территорий. Отдельно говорили о стихийных свалках вдоль трасс и в лесных массивах.

Участковые инспекторы сельских округов отметили, что обстановка в районе в целом спокойная, серьезных нарушений общественного порядка не фиксируют. При этом акцент делают на профилактике и регулярном взаимодействии с населением.

Заместитель начальника управления координации профилактической деятельности ДП области Абай Ернур Кутанбаев уточнил, что мобильные группы продолжат выезды в течение года.

— Мы продолжаем проводить встречи с населением. Здесь присутствуют не только сотрудники полиции, но и прокуратуры области, департамента экономических расследований, юстиции. Каждый ваш вопрос будет фиксироваться, после на личном приеме вы сможете получить разъяснения напрямую от специалистов, — сказал Ернур Кутанбаев.

Отдельно обсудили вопросы кибермошенничества. Спикеры подчеркнули, что подобные преступления в регионе регистрируются все чаще. Под прицелом мошенников может оказаться кто угодно, в особенности пожилые люди.

Заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности Мират Кабытаев отметил, что мошенники все чаще используют психологическое давление.

— Людям звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, нередко через видеосвязь. Злоумышленники убеждают, что деньги якобы находятся под угрозой, и требуют срочно перевести их на «безопасный» счет. При этом они торопят человека, не оставляя времени на обдумывание. Более того: при помощи искусственного интеллекта злоумышленники могут повторить голоса ваших близких и даже их внешность. Отдельная категория мошенничества — это обещания легкого заработка. Нередко подобные видео сняты от лица известных всем людей, спортсменов, политиков, — сказал Мират Кабытаев.

Также спикер добавил, что чем быстрее человек обратится в полицию после такого случая, тем выше вероятность остановить перевод и вернуть средства.

Часть обращений жители передали профильным службам, их взяли на контроль.

Также рабочая группа посетила поселок Жезкент, где также встретилась с местными жителями. Аким поселкового округа Бакыт Садыкова озвучила ключевые проблемы. Ее поддержали местные жители, которые обратили внимание на необходимость ремонта дорог, перебои с отоплением и горячей водой, а также ситуацию со свалками.