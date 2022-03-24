Караван верблюдов прошествовал в праздник весеннего равноденствия по улицам Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Красочные представления организовали в Таразе на Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даже ненастье в виде снега с дождем не помешало жамбылцам достойно встретить праздник. Накануне теплая погода на юге Жамбылской области сменилась резким похолоданием и обильным снегопадом, а цветущие деревья и клумбы засыпало снегом.

От средневекового караван-сарая «Торткуль», где проходила выставка народно-прикладного искусства, и собрались таразцы, многие из которых были в национальных костюмах, отправился этно-караван «Наурыз-көш».

Напомним, на западной окраине города Тараза в 2008 году специалисты Института археологии имени А.-Х. Маргулана обнаружили остатки сооружения, которое оказалось караван-сараем с сопутствовавшей инфраструктурой. По найденным здесь монетам объект датировали VI-VII вв. нашей эры. То есть 15 веков назад здесь останавливались торговые караваны. В 2010 году караван-сарай был реконструирован, возведены пятиметровые стены, воссоздан внутренний интерьер. Сегодня восстановленный Торткуль входит в список популярных объектов туристического маршрута «Великий Шёлковый путь», вызывая огромный интерес у отечественных и зарубежных туристов.

Этно-караван «Наурыз-көш» прошествовал по улицам города. Караван встречали жители города, а участники каравана раздавали детям сладости.

Конечной точкой маршрута каравана стал историко-культурный комплекс «Көне Тараз», где проходило красочное театрализованное представление.

«Көне Тараз» - памятник республиканского значения, вошедший в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, один из древнейших городов нашей страны. С 2011 года здесь проходят археологические раскопки городища Тараз, датируемого І веком нашей эры. На этой территории создан историко-археологический комплекс «Древний Тараз», единственный в Казахстане подобного рода.

Выступивший перед гостями праздника аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность сохранения богатого исторического наследия священной аулиеатинской земли, исторических объектов древнего города Тараза.

«Отправив этнокараван по улицам города, мы пожелали, чтобы все невзгоды остались в прошлом году, а караван принес нам только благополучие, достаток, мир», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В Таразе праздничные мероприятия с 19 марта проходят во всех 11 территориальных округах, установлено около 30 красочных юрт в национальном стиле, с праздничным дастарханом.