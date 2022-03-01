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Караван» Тағзым»: какие мероприятия проходят в столице в честь Дня благодарности

1 Марта 2022 10:21
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Караван» Тағзым»: какие мероприятия проходят в столице в честь Дня благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Караван «Тағзым» организовал ряд мероприятий в преддверии праздника благодарности – 1 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Воинский отряд, состоящий из учащихся школы «Жас Улан», вручил цветы и выразил слова благодарности сотрудникам служб, оказывающих помощь при чрезвычайных ситуациях, - скорой медицинской помощи, пожарной службы, дежурной части управления полиции, железнодорожного вокзала «Нурлы жол» и работникам подрядной организации «Астана Тазалык».

Караван «Тағзым» 1 марта поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пожилых людей с Днем благодарности и вручает им продуктовые корзины. Группа «волонтеры», состоящая из учащихся, очистит от снега дворы одиноких ветеранов.

В первый день весны караван «Тағзым» посетит социальные объекты, расположенные в районе «Алматы», – центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата города Нур-Султан, специализированный детский дом, SOS детскую деревню, центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Нур-Султан - сотрудники общественного фонда «Балам-ай», а также Школа искусств №2 представят мини-концертную программу «Өнер керуені».

1 марта в честь Дня благодарности среди детских садов района пройдет онлайн челлендж «Мир, полный добра!». По итогам мероприятия будут определены победители в номинациях «Лучший челлендж», «Лучшее поздравление». Им вручат дипломы и памятные подарки.

Лучший челлендж будет опубликован на официальной странице аппарата акима района «Алматы» в социальных сетях.


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#Нур-Султан   #Благотворительность   #Акимат   #Общество  
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