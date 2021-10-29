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Караван-сарай времен Золотой Орды обнаружили археологи в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
29 Октября 2021, 13:19
Караван-сарай времен Золотой Орды обнаружили археологи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Караван-сарай времен Золотой Орды обнаружили археологи в Атырау. Об этом было сообщено в ходе международной научно-практической конференции, посвященной 750-летию Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примерно в 15 километрах от села Сарайшык, на окраине которого находится одноименное древнее городище, сотрудники государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» обнаружили наконечники стрел, зеркало, фрагменты керамики, небольшой кувшин для хранения монет, монеты периода правления хана Узбека и бытовые предметы. Ученые предполагают, что на этом месте в XIV веке находился караван-сарай, где останавливались торговые караваны. Эти артефакты говорят о том, что на берегу реки Ащысай мог располагаться не только караван-сарай, а, может быть, и целый населенный пункт. Археологические работы только начались, мы будем дальше исследовать эту местность и проводить раскопки», - рассказал главный инспектор историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» Айбек Турарулы.
Место древнего каравана-сарая ученые предложили включить в список историко-культурных ценностей Казахстана.

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