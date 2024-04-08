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    23:23, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    «Караван благотворительности» отправили астанчане в пострадавший от паводков Аркалык

    паводки, помощь
    Фото: ДУМК

    По инициативе председателя Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в целях оказания помощи и поддержки жителям, пострадавшим от наводнения выехал из столицы в Костанайскую область «Караван благотворительности». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

    В мероприятии приняли участие Верховный муфтий,  городское представительство ДУМК в Астане фонда «Закят и благотворительность», имамы столицы, активная молодежь и волонтеры.

    паводки, помощь
    Фото: ДУМК

    — Благотворительность — одно из благородных качеств человека. Она означает готовность человека оказать помощь окружающим его людям, его нравственное отношение.  Духовное управление мусульман Казахстана запустило проект «Караван благотворительности» по всей стране. В рамках благотворительной помощи нашим соотечественникам, пострадавшим от наводнения, будут отправлены необходимые предметы быта и продукты питания. Мечети по всей Астане отправляют необходимые предметы в затопленные регионы.

    В трудные для народа времена наши предки поднимали знамя единства, верности и солидарности. Они ставили необходимость большинства превыше своих потребностей. Они признавали, что судьба даже одного человека тесно связана с судьбой нации. Да будет доволен Аллах всеми гражданами, принявшими участие в благотворительной деятельности. Пусть Всевышний дарует облегчение после этих испытаний, — сказал Наурызбай кажы Таганулы.

    25 тонн продуктов питания, одежды и предметов быта отправились в город Аркалык Костанайской области.

    Напомним, режим ЧС из-за паводков действует в Амангельдинском, Джангельдинском районах и Аркалыке с 28 марта.

    паводки, помощь
    Фото: ДУМК
    «Караван благотворительности» отправили астанчане в пострадавший от паводков Аркалык
    Фото: ДУМК
    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область ДУМК Астана Гуманитарная помощь Видео Общество Благотворительность Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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