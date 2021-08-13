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Каратистка София Берульцева рассказала о допущенной ошибке на Олимпиаде в Токио

13 Августа 2021 21:21
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Каратистка София Берульцева рассказала о допущенной ошибке на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, каратистка София Берульцева рассказала, какую ошибку допустила на соревнованиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как только закончились соревнования, мы пересматривали все бои. Сделали выводы, поняли то, чего не хватило, будем работать над ошибками и постараемся показать высокий результат в дальнейшем. Пропустив пару ударов, немножко растерялась. Слишком быстро начала делать некоторые действия. Немножко, возможно, времени не хватило. Но, если бы до этого встречались с ней, исход был бы другой. Но так как соперник новый, так получилось», - прокомментировала каратистка.

Она призналась, что даже на пьедестале было грустно в первые минуты.

«Конечно, хотелось бы завоевать золото. Но это самое наивысшее достижение в жизни спортсмена. Я считаю, что каждая медаль соревнования важна», - отметила она.

По ее словам, еще не известно, будет ли представлено карате на Олимпиаде в Париже.

«Это была наша первая олимпиада. Пока что идет рассмотрение. Если останется, будем бороться за лицензии и выступать на олимпиаде. Также будем упорно готовиться к чемпионату мира, чемпионату Азии», - добавила бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, каратистка София Берульцева.


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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