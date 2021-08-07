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Каратистка Софья Берульцева гарантировала восьмую медаль сборной Казахстана

7 Августа 2021 13:08
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Каратистка Софья Берульцева гарантировала восьмую медаль сборной Казахстана

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана гарантировала себе восьмую медаль Олимпийских игр-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Это случилось благодаря выходу каратистки Софьи Берульцевой в полуфинал турнира в весовой категории до 61 килограмма. Даже в случае поражения в полуфинальном бою она получит бронзовую медаль.

Отметим, что в настоящее время в копилке Казахстана семь медалей и все они являются бронзовыми. Их завоевали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон, Зульфия Чиншанло (оба — тяжелая атлетика), Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов (оба — бокс), Нурислам Санаев (вольная борьба) и Дархан Асадилов (каратэ).


ФОТО: НОК Казахстана, Турар Казангапов
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