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Каратист Нурканат Ажиканов завоевал олимпийскую лицензию

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Июня 2021, 08:37
Каратист Нурканат Ажиканов завоевал олимпийскую лицензию

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по каратэ Нурканат Ажиканов завоевал олимпийскую лицензию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха спортсмен добился на мировом квалификационном турнире, который в эти дни проходит в Париже (Франция). Ажиканов поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 75 килограммов. Вместе с «золотом» он стал обладателем квоты на участие в Олимпийских играх в Токио.

В активе команды Казахстана по каратэ уже три лицензии. Ранее на Игры квалифицировались Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай. Всего на данный момент в активе #teamkz 70 квот в 26 видах спорта. Добавим, что каратэ впервые будет представлено в олимпийской программе. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 6 по 8 августа.


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