18 Августа 2022 10:02

Каратист из РК Кайсар Алпысбай стал обладателем «золота» Игр исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кайсар Алпысбай, представляющий на Играх исламской солидарности команду Казахстана по каратэ, завоевал золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал победителем соревнований в весовой категории до 60 кг. В финале он оказался сильнее Абдуллы Шаабана (Кувейт).

С бронзовыми медалями завершили турнир Сауд Албишер (Саудовская Аравия) и Хеласса Аюб (Алжир).

Фото: olympic.kz