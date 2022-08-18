Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Каратист из РК Кайсар Алпысбай стал обладателем «золота» Игр исламской солидарности
18 Августа 2022 10:02

Каратист из РК Кайсар Алпысбай стал обладателем «золота» Игр исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кайсар Алпысбай, представляющий на Играх исламской солидарности команду Казахстана по каратэ, завоевал золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал победителем соревнований в весовой категории до 60 кг. В финале он оказался сильнее Абдуллы Шаабана (Кувейт).

С бронзовыми медалями завершили турнир Сауд Албишер (Саудовская Аравия) и Хеласса Аюб (Алжир).


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Центральный ансамбль Министерства обороны Казахстана выступил с концертом в Анкаре
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Читайте также
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Елена Рыбакина проиграла на старте US Open
Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира
«Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов
Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Мальорке
Центральный ансамбль Министерства обороны Казахстана выступил с концертом в Анкаре
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Новости партнеров
Популярное
1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив