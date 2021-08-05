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Каратист Дархан Асадилов выиграл второй бой на Олимпиаде-2020

5 Августа 2021 11:38
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Каратист Дархан Асадилов выиграл второй бой на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Представитель сборной Казахстана по каратэ Дархан Асадилов (до 67 кг) провел свой второй поединок предварительного раунда турнира Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Соперником Дархана стал азербайджанец Фирдовси Фарзалиев. Победу в бою со счетом 6:2 одержал Асадилов.

Напомним, что в стартовой встрече казахстанец оказался сильнее турецкого каратиста Эрая Самдана.

Следующим Дархан Асадилов сразится с Саго Наото из Японии. Из каждого пула по итогу предварительных схваток в полуфинал выходят по два спортсмена.


Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов

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#Спорт   #Олимпиада  
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