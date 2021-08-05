+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Каратист Дархан Агадилов стал абсолютным победителем группового раунда Олимпийского турнира

5 Августа 2021 12:50
Поделиться:
Каратист Дархан Агадилов стал абсолютным победителем группового раунда Олимпийского турнира

ТОКИО. КАЗИНФОПМ - В Токио стартовал первый в истории Олимпийский турнир по каратэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Пятая медаль Олимпиады-2020 у Казахстана: Боксера Сакена Бибосынова оставили с «бронзой»
Каратист Дархан Асадилов выиграл второй бой на Олимпиаде-2020 Двукратный чемпион Азии по вольной борьбе из Казахстана стартовал с победы на Олимпиаде Упустил победу в стартовой схватке Олимпиады-2020 казахстанский борец-вольник

Казахстан в первый день соревнований представляют двое каратистов: Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай .

Сегодня каратисты проводят поединки в своих группах: А и В. Согласно жребию, Асадилов попал в группу А. Его соперниками будут бойцы кумитэ из Турции, Японии, Азербайджана и Египта.

В полуфинал выйдут два лучших бойца в группе. Для того, чтобы отобраться в полуфиналы, спортсмен не должен проигрывать более одного раза: два поражения означают вылет.

А в полуфинале будут проходить встречи между представителями групп А и В.

Асадилов, выступая в групповом раунде в весовой категории до 67 килограммов одержал победу над представителем Турции Эраем Самданом. Поединок завершился со счетом 6:2.

Также Асадилов одолел второго соперника из Азербайджана Фирдовси Фарзалиева со счетом 6:2.

Дархан Асадилов досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр. Каратист в «сухую» обошел японца Наото Саго. Счёт 3:0 в пользу нашего спортсмена.

Казахстанец стал абсолютным победителем группового раунда. Он смог одержать победу над представителем Египта Али Эльсави со счетом 3:1. Асадилов проходит дальше.

В полуфинальной схватке казахстанец встретится с французом Стивеном да Коста. С группы А в полуфинал вместе с нашим спортсменом прошел представитель Турции Эрай Шамдан. Ему будет противостоять каратист из Иордании Абдел Рахман Алмасатфа из группы В.

Полуфинал соревнований по кумитэ среди мужчин состоится в 17:05 по времени Нур-Султана.

Напомним, что сегодня от Казахстана в этом виде спорта также выступит каратистка Молдир Жанбырбай, которая попала в группу В. В 14:00 по столичному времени наша спортсменка встретится с египтянкой Радвой Сайед в групповом раунде.

Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада  
Поделиться:
Новости по теме
Пятая медаль Олимпиады-2020 у Казахстана: Боксера Сакена Бибосынова оставили с «бронзой»
Каратист Дархан Асадилов выиграл второй бой на Олимпиаде-2020
Двукратный чемпион Азии по вольной борьбе из Казахстана стартовал с победы на Олимпиаде
Упустил победу в стартовой схватке Олимпиады-2020 казахстанский борец-вольник
Популярное
1 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
2 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
3 Ограничительные меры ужесточают в СКО
4 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
5 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
6 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Читайте также
Четырехкратная чемпионка Азии по борьбе из Казахстана проиграла стартовый поединок Олимпиады-2020
Казахстанские легкоатлетки не прошли квалификацию в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Ограничительные меры ужесточают в СКО
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив