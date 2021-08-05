Каратист Дархан Агадилов стал абсолютным победителем группового раунда Олимпийского турнира
ТОКИО. КАЗИНФОПМ - В Токио стартовал первый в истории Олимпийский турнир по каратэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстан в первый день соревнований представляют двое каратистов: Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай .
Сегодня каратисты проводят поединки в своих группах: А и В. Согласно жребию, Асадилов попал в группу А. Его соперниками будут бойцы кумитэ из Турции, Японии, Азербайджана и Египта.
В полуфинал выйдут два лучших бойца в группе. Для того, чтобы отобраться в полуфиналы, спортсмен не должен проигрывать более одного раза: два поражения означают вылет.
А в полуфинале будут проходить встречи между представителями групп А и В.
Асадилов, выступая в групповом раунде в весовой категории до 67 килограммов одержал победу над представителем Турции Эраем Самданом. Поединок завершился со счетом 6:2.
Также Асадилов одолел второго соперника из Азербайджана Фирдовси Фарзалиева со счетом 6:2.
Дархан Асадилов досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр. Каратист в «сухую» обошел японца Наото Саго. Счёт 3:0 в пользу нашего спортсмена.
Казахстанец стал абсолютным победителем группового раунда. Он смог одержать победу над представителем Египта Али Эльсави со счетом 3:1. Асадилов проходит дальше.
В полуфинальной схватке казахстанец встретится с французом Стивеном да Коста. С группы А в полуфинал вместе с нашим спортсменом прошел представитель Турции Эрай Шамдан. Ему будет противостоять каратист из Иордании Абдел Рахман Алмасатфа из группы В.
Полуфинал соревнований по кумитэ среди мужчин состоится в 17:05 по времени Нур-Султана.
Напомним, что сегодня от Казахстана в этом виде спорта также выступит каратистка Молдир Жанбырбай, которая попала в группу В. В 14:00 по столичному времени наша спортсменка встретится с египтянкой Радвой Сайед в групповом раунде.
Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов.
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