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Каратауские архары попали в фотоловушку Сайрам-Угамского национального парка
22 Июля 2022 17:10

Каратауские архары попали в фотоловушку Сайрам-Угамского национального парка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Краснокнижные животные попали в объектив камер фотоловушек в Сайрам-Угамском национальном парке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

«Парнокопытное млекопитающее занесено в Красную книгу Казахстана. На территории нацпарка обитают только в Тюлькубасском филиале.

Зимуют животные в Сайрам-Угамском ГНПП, там же по весне телятся. В мае мигрируют на летние пастбища.

По последним данным в нацпарке насчитывается около 75 каратауских архаров. Питаются они 70 видами кустарников и травянистых растений», - говорится в публикации пресс-службы в Instagram.


Скрин из видео



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