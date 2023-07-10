Карасора: из незаконного оборота изъято около 6 тонн различных наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК подвели предварительные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» по борьбе с наркоманией и наркопреступностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается реализация республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора», которое проводится ежегодно с июня по октябрь, в период роста и созревания дикорастущей конопли. За истекший месяц спецоперации полицейскими выявлено 315 преступлений, в том числе 121 факт сбыта, 49 фактов незаконного хранения наркотиков, 114 фактов культивирования наркосодержащих растений», - сказал на брифинге старший инспектор по особым поручениям департамента по противодействию наркопреступности Серик Султанов.

В частности, из незаконного оборота изъято около 6 тонн различных наркотиков, в том числе около 900 кг марихуаны, 63 кг гашиша, 12 кг синтетики и более 700 грамм героина.

Ликвидировано 12 плантаций культивируемой конопли в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

«Возбуждено 114 уголовных дел по незаконному культивированию наркосодержащих растений, 64 уголовных дела по сбыту наркотиков в особо крупном размере. Задержано 154 подозреваемых лица», - добавил Серик Султанов.