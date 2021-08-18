«Карасора-2021»: Жамбылские полицейские задержали наркоторговца

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» с 1 июня 2021 года проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на днях в ходе проведения мероприятия «Карасора-2021» сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции управления МПС департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками отдела полиции Мойынкумского района на 366 километре трассы Алматы - Екатеринбург задержали жителя города Кызылорды.

Стражи порядка в ходе обыска, с помощью служебной собаки, обнаружили и изъяли у 29-летнего кызылординца наркотическое вещество «марихуана» общим весом около двух килограммов.

Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

«По данному виду преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», - рассказал начальник отдела полиции Мойынкумского района подполковник полиции Жарас Тохабаев.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Ведутся следственные мероприятия.

Напомним, на территории Жамбылской области с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.

Так, в Таразе задержан 55-летний житель областного центра, который вырастил в своем огороде 104 куста с признаками культивирования наркотического растения, относящиеся к роду конопли «индийская». В Таразе при обыске на съемной квартире в микрорайоне обнаружена и изъята сушеная марихуана весом 1 кг 740 граммов. В Шуском районе жамбылские полицейские сожгли более 1,8 тонны дикорастущей конопли.

Широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств.