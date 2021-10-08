Карасора-2021: штрафы до 300 тысяч тенге заплатят владельцы таразских кафе за кальяны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» полицейские провели антинаркотические рейды в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения мероприятия «Карасора-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с инспекторами отдела ювенальной полиции местной полицейской службы ОП-1 УП города Тараза и пресс-службой ДП области провели рейдовые мероприятия в увеселительных заведениях областного центра. Рейды были направлены на выявление правонарушений, в том числе, потребления наркотических, психотропных и синтетических веществ.

В ходе проверки в 12 увеселительных заведениях выявлено 15 фактов административных правонарушений статьи 441 КоАП РК (Нарушение запрета потребления табачных изделий (кальяна) в общественных местах). По данной статье предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (43.755 тенге).

Во всех проверенных увеселительных заведениях областного центра были розданы информационные листки о запрете курения кальяна в общественных местах, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 14 марта 2013 года.

«Администрации кафе-баров города Тараза предупреждены об административной ответственности по статье 422 КоАП РК (Непринятие мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Нарушение данной статьи влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 150 тыс. тенге, на субъектов среднего предпринимательства 300 тыс. тенге. Предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 299-1 УК РК (Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств) - лишение свободы до трех лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.

Напомним, на территории Жамбылской области с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.

Так, в Таразе задержан 55-летний житель областного центра, который вырастил в своем огороде 104 куста конопли «индийской». В Таразе при обыске на съемной квартире в микрорайоне обнаружена и изъята сушеная марихуана весом 1 кг 740 граммов. В Шуском районе жамбылские полицейские сожгли более 1,8 тонны дикорастущей конопли.

Широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле Министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств.