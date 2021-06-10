«Карасора-2021»: борьба  с наркобизнесом ведётся по нескольким направлениям в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле главы МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с 1 июня по 31 октября на территории Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов рассказал, что за несколько дней до старта оперативно-профилактического мероприятия в Шуском районе прошло совещание по вопросам подготовки к такому широкомасштабному мероприятию.

Определены задачи, и даны указания по организации оперативных действий. К работе подключены все ведомственные структуры.

«Ежегодно полицейские проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон Жамбылской области в другие регионы, - отметил Жанат Сулейменов. - В прошлом году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. В числе наркопреступлений 73 факта сбыта наркотиков, 38 - хранения в особо крупных размерах, три случая контрабанды наркотиков, 25 фактов культивирования наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств».

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности, представители местной исполнительной власти уничтожают наркотики путем вспахивания, выкашивания, сжигания, применения ядохимикатов.

Глава жамбылского гарнизона отметил, что борьба с наркобизнесом ведётся по нескольким направлениям - профилактика, мониторинг информационного поля, удаление граффити-надписей.

Благодаря действенным комплексным мерам значительно снижается объем вывозимых наркотиков за пределы области, пресекается деятельность организованных преступных групп и, как следствие, значительно сокращается поступление наркотического зелья на черный рынок.