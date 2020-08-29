«Карасора-2020»: в Шуской долине сжигают заросли дикорастущей конопли

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, на днях в Шуском районе уничтожили более двух тонн дикорастущей конопли.

«Сотрудниками УПН ДП Жамбылской области совместно с Национальной гвардией в/ч №5518, местными исполнительными органами, межрайонной прокуратурой, РО ДКНБ, и Коскудукским лесническим хозяйством Шуского района в рамках плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств произведено скашивание дикорастущей конопли в лесхозе «Алабота». Наркотическое вещество уничтожено путем сжигания с проведением видеосъемки», - пояснили в ведомстве.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, скошенное и уничтоженное вещество является растением рода конопли общим весом 2 тонны 640 килограммов.

Отметим, что Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли. Наркотические средства каннабисной группы (марихуана, гашиш) вывозятся из Шуской долины в северные регионы республики с последующей переправкой в приграничные области Российской Федерации. Сотрудниками жамбылской полиции ведется непрерывная борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Ежегодная акция «Карасора-2020» ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Мероприятие находится на особом контроле главы МВД РК Ерлана Тургумбаева.

Базирующееся в Шуском районе оперативно-поисковое отделение межрегионального отдела по борьбе с наркопреступностью «Дельта-Долина» оснащено современной техникой, автомашинами высокой проходимости. Сотрудники кинологической службы используют в работе служебно-розыскных собак, которые не только находят наркотические средства, но и задерживают нарушителей.

Для перекрытия каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон области в другие регионы республики созданы 30 оперативно-мобильных групп из числа сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности, криминальной, патрульной полиции и местной полицейской службы. Благодаря действенным комплексным мерам, значительно снижается объем вывозимых наркотиков за пределы области, пресекается деятельность организованных преступных групп и, как следствие, значительно сокращается поступление наркотического зелья на черный рынок.





Автор: Галина Скрипник