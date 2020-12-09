Карантинный режим в Азербайджане продлен до 31 января 2021 года

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане Оперативный штаб при Кабмине страны принял новое постановление, предусматривающее ряд ограничений, действующих до 31 января 2021 года. Постановление принято в связи с высокой заболеваемостью в стране коронавирусной инфекцией за последние месяцы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Азертадж».

Согласно постановлению срок действия особого карантинного режима в стране продлен до 06:00 часов 31 января 2021 года. Ужесточение карантина будет применяться на всей территории страны с 14 декабря до 18 января следующего года.

В указанный период работа сферы услуг будет приостановлена, за исключением тех объектов, работа которых предусмотрена соответствующим решением Кабмина страны. Всем торговым организациям и предприятиям общественного питания, включая рестораны и кафе, разрешается предоставлять клиентам услуги доставки или оказывать услуги в режиме онлайн.

Наряду с этим будут применяться ограничения движения в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир и Ширван, Апшеронский район, а также Ленкорань, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллинский райцентры. Люди, работающие в перечисленных местах, могут передвигаться на основании их служебных карточек, а также при условии внесения работодателем информации о них на веб-сайт «iicaze.e-gov.az».

В постановлении сообщается, что ограничения на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене, а также в общественном транспорте по субботам и воскресеньям по всей стране будут также продлены до 31 января следующего года.

Согласно данным Оперштаба при Кабмине от 9 декабря в Азербайджане за сутки выявлено 4403 случаев инфицирования, число умерших составило 42 человека.