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«Карантинные выходные» могут повторить в столице

22 Июня 2020 20:50
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«Карантинные выходные» могут повторить в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительные ограничительные меры приняли в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

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В целях снижения рисков распространения COVID-19 в столице приняли ряд дополнительных ограничительных мер.

Первое. По решению городского санврача Ж. Пралиевой с 23 июня приостанавливается работа всех детских садов (как государственных, так и частных). В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы. Всего в период карантина детские сады (гос и частные) посещали всего 20% детей от общего количества. Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции.

Второе. С 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановые приёмы и осмотры пациентов. Плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат. Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учёте, будет проводиться дистанционно с доставкой препаратов на дом. Вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по Национальному календарю прививок. Прием и УЗИ скрининг беременных женщин остаётся в прежнем режиме. Поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ.

Третье. График работы ЦОНов сокращается с 9 часов утра до 17 часов вечера.

Как отметила санврач города Жанна Пралиева, горожанам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать строгие санитарное нормы: носить маски, соблюдать дистанцию.

«Карантинные выходные», когда была приостановлена деятельность всех предприятий, была вынужденной мерой. Были закрыты все парки, скверы, не ходил общественный транспорт, людям без необходимости нельзя было выходить на улицу. Люди расслабились, не осознают всю серьёзность инфекции. В случае халатного отношения к саннормам, нам придётся не раз применять «карантинные выходные». Всем необходимо носить маски и соблюдать соцдистанцию», - сказала санврач города Жанна Пралиева.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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