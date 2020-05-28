«Карантинные уголки» появятся на всех вокзалах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня на всех вокзалах страны будут установлены «карантинные уголки» - зоны изоляции для лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию и симптомами ОРВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные участки ограждены предупредительными лентами и знаками, в них предусмотрены сидячие места для выявленных больных, которые будут находиться там до прибытия медицинских работников. При обнаружении лиц с повышенной температурой (37°C и выше) и с симптомами, характерными для ОРВИ и гриппа, а также с симптомами, не исключающими COVID-19, пассажиры будут направляться в «карантинный уголок» для осмотра медицинским персоналом и решения вопроса о дальнейшей эвакуации бригадой скорой помощи в профильную медицинскую организацию.

«В нашем вокзале карантинный уголок есть. При входе стоят тепловизоры. В случае выявления симптомов ОРВИ, повышенной температуры, насморка, людей отводят в специальный карантинный уголок. Сотрудники будут там же решать и в случае необходимости вызовут скорую помощь. Уголок огражден красной лентой. Там же есть все необходимые дезинфицирующие средства, антисептики», - уточнил начальник вокзала «Нур-Султан 1» Галым Абдиханов во время встречи с журналистами в столице.

Как он отметил, согласно постановлению главного санитарного врача РК, все требования на столичном вокзале отработаны, в здании заменены кондиционеры.

«Мы готовы принимать пассажиров с 1 июня. На вокзале есть специальный медперсонал, который будет работать круглосуточно. Аптека работает. Кафе, столовые пока не работают, они откроются по мере ослабления карантина. Кассы будут работать круглосуточно. На данный момент работают шесть касс АО «Пассажирские перевозки» и шесть частных касс. Вход в вокзал будет осуществляться строго по билетам. Нужно при этом держать расстояние не менее одного метра», - добавил начальник вокзала.

Напомним, с 1 июня по Казахстану будет поэтапно возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Ранее в АО «Пассажирские перевозки» рассказали, насколько вокзалы готовы принимать пассажиров с момента возобновления движения поездов. По последним данным, по стране казахстанцами приобретено 270 тысяч билетов.