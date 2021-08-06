Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об ограничительных карантинных мерах в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно постановлению поручено обеспечить деятельность объектов, участвующих в Ashyq.
В регионе введен запрет на проведение, как в закрытых помещениях, так и на открытом местностях зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий.
Сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений: караоке, кальянные, букмекерские конторы, бильярдные , игровые клубы и другие.
Приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные перевозки за исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар.
Вводится запрет деятельности объектов культуры, театры, кинотеатры, концертные залы, проведение спортивных мероприятий, поминок, деятельность банкетных залов, проведение совещаний в очном режиме, организация работы продовольственных ярмарок выходного дня.
Деятельность детских оздоровительных лагерей разрешена при заполняемости не более 30%.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 7 августа 2021 года.
- Алматинские школьники смогут учиться в очном режиме
- Антитела выявлены у более чем 95% привитых вакциной QazVac - Кунсулу Закарья
- Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
- Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
- Около семи тысяч алматинцев получают вакцину от КВИ ежедневно
- Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана