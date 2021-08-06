+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области

6 Августа 2021 20:03
Поделиться:
Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об ограничительных карантинных мерах в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Четыре iPhone и ценные призы разыгрывают среди вакцинированных в Темиртау
Алматинские школьники смогут учиться в очном режиме 10 аппаратов оксигенотерапии – подарок Кызылординской инфекционной больнице Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы

Согласно постановлению поручено обеспечить деятельность объектов, участвующих в Ashyq.

В регионе введен запрет на проведение, как в закрытых помещениях, так и на открытом местностях зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий.

Сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений: караоке, кальянные, букмекерские конторы, бильярдные , игровые клубы и другие.

Приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные перевозки за исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар.

Вводится запрет деятельности объектов культуры, театры, кинотеатры, концертные залы, проведение спортивных мероприятий, поминок, деятельность банкетных залов, проведение совещаний в очном режиме, организация работы продовольственных ярмарок выходного дня.

Деятельность детских оздоровительных лагерей разрешена при заполняемости не более 30%.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 7 августа 2021 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Четыре iPhone и ценные призы разыгрывают среди вакцинированных в Темиртау
Алматинские школьники смогут учиться в очном режиме
10 аппаратов оксигенотерапии – подарок Кызылординской инфекционной больнице
Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
Популярное
1 Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
2 Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
3 Касым-Жомарт Токаев принимает участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии
4 23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
5 Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
6 Что делать людям, подозревающим у себя симптомы КВИ – рекомендации врача
Читайте также
Около семи тысяч алматинцев получают вакцину от КВИ ежедневно
Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление
Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии
23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
Что делать людям, подозревающим у себя симптомы КВИ – рекомендации врача
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив