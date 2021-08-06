Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об ограничительных карантинных мерах в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению поручено обеспечить деятельность объектов, участвующих в Ashyq.

В регионе введен запрет на проведение, как в закрытых помещениях, так и на открытом местностях зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий.

Сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений: караоке, кальянные, букмекерские конторы, бильярдные , игровые клубы и другие.

Приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные перевозки за исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар.

Вводится запрет деятельности объектов культуры, театры, кинотеатры, концертные залы, проведение спортивных мероприятий, поминок, деятельность банкетных залов, проведение совещаний в очном режиме, организация работы продовольственных ярмарок выходного дня.

Деятельность детских оздоровительных лагерей разрешена при заполняемости не более 30%.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 7 августа 2021 года.