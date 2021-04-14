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    20:23, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Карантинные ограничения ужесточили в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Кызылординской области внес изменения в постановление о карантинных ограничениях в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

    Кызылординская область с 8 апреля вошла в «желтую» зону. В связи с этим по области ужесточены карантинные требования.


    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


    - использование кальянов в общественных местах;
    - проведение зрелищных, массовых мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, «ауызашар» и др.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
    - работа банкетных залов;
    - деятельность букмекерских контор;
    - деятельность бильярдных, боулингов
    (разрешение работы исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq»), компьютерных клубов (разрешение работы исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq»), ночных и игровых клубов, караоке;
    - деятельность детских оздоровительных лагерей;
    - организация и проведение праздничных корпоративов;
    - работа детских развлекательных центров (игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях);
    - проведение спортивных мероприятий со зрителями;

    РАЗРЕШАЕТСЯ:

    - работа детских и взрослых образовательных центров при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи;
    - работа общественного транспорта;
    - работа банков, ЦОНов, отделений АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9.00 часов до 18.00 часов;
    - работа не менее 50% работников на очном режиме работы в организациях, офисах.
    - работа религиозных объектов при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий;
    - работа объектов общественного питания (в помещении) с разрешением работы с 7 до 24 часов при заполняемости до 50% , но не более до 50 мест;
    - работа саун, кроме воскресенья;
    - работа объектов культуры (репетиция) до 30 человек;
    - работа театров, кинотеатров, концертных залов при заполняемости не более 20%;
    - работа медицинских центров, кабинетов, стоматологии по предварительной записи;
    - работа межобластных нерегулярных (туристические) перевозок при заполняемости на 75%, но не более 15 человек;
    - работа городских нерегулярных (туристические) перевозок (при заполняемости на 75%, но не более 15 человек);
    - спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);
    Продолжить с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом на всей территории области:
    - обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;
    - индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;
    - на территориях, расположенных в зонах низкого и умеренного риска (зелёная и жёлтая зоны), обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;
    - обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов;

    С полной версией постановления можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Кызылординская область Минздрав РК
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