Карантинные ограничения ужесточили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Кызылординской области внес изменения в постановление о карантинных ограничениях в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Кызылординская область с 8 апреля вошла в «желтую» зону. В связи с этим по области ужесточены карантинные требования.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



- использование кальянов в общественных местах;

- проведение зрелищных, массовых мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, «ауызашар» и др.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- работа банкетных залов;

- деятельность букмекерских контор;

- деятельность бильярдных, боулингов

(разрешение работы исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq»), компьютерных клубов (разрешение работы исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq»), ночных и игровых клубов, караоке;

- деятельность детских оздоровительных лагерей;

- организация и проведение праздничных корпоративов;

- работа детских развлекательных центров (игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях);

- проведение спортивных мероприятий со зрителями;

РАЗРЕШАЕТСЯ:





- работа детских и взрослых образовательных центров при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи;

- работа общественного транспорта;

- работа банков, ЦОНов, отделений АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9.00 часов до 18.00 часов;

- работа не менее 50% работников на очном режиме работы в организациях, офисах.

- работа религиозных объектов при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий;

- работа объектов общественного питания (в помещении) с разрешением работы с 7 до 24 часов при заполняемости до 50% , но не более до 50 мест;

- работа саун, кроме воскресенья;

- работа объектов культуры (репетиция) до 30 человек;

- работа театров, кинотеатров, концертных залов при заполняемости не более 20%;

- работа медицинских центров, кабинетов, стоматологии по предварительной записи;

- работа межобластных нерегулярных (туристические) перевозок при заполняемости на 75%, но не более 15 человек;

- работа городских нерегулярных (туристические) перевозок (при заполняемости на 75%, но не более 15 человек);

- спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

Продолжить с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом на всей территории области:

- обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

- на территориях, расположенных в зонах низкого и умеренного риска (зелёная и жёлтая зоны), обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов;

С полной версией постановления можно ознакомиться здесь.