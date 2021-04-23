Карантинные ограничения  усиливают в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Вышло постановление главного государственного санитарного врача Мангыстауской области «Об усилении карантинных ограничительных мер на территории региона», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам районов и городов области, государственным органам и организациям, департаменту полиции области, управлению предпринимательства и торговли Мангыстауской области, НПП «Атамекен» поручено обеспечить реализацию критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Мангыстауской области и с внедрением пилотного проекта мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства.

В регионе запрещается проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

В области запрещается проведение массовых мероприятий ( праздничных, зрелищных, культурно-массовых, спортивных мероприятий со зрителями, выставок, корпоративов, форумов, конференций), в том числе на дому и иных мероприятий с массовыми скоплением людей.

Вводится запрет на работу букмекерских контор, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов, ночных и игровых клубов, караоке, банкетных залов.

Запрещается деятельность кинотеатров, театров, концертных залов, объектов культуры. Приостанавливаются межобластные и городские нерегулярные, туристические перевозки, межобластные регулярные автобусы, микроавтобусы.

Деятельность детских развлекательных центров, игровых площадок, цирков, детских оздоровительных лагерей также остается под запретом. В области запрещается проведение поминальных мероприятий. Также вводится запрет на выезд областных команд ( в сфере культуры, образования и спорта) спортсменов по индивидуальным видам спорта на соревнования, конкурсы, олимпиады в регионы, находящихся в «красных зонах» и за пределы РК.