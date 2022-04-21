Карантинные ограничения сняли в организациях образования Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного санитарного врача Карагандинской области будут смягчены карантинные ограничения во всех организациях образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Карагандинской области было принято решение разрешить проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.) в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Также сняты ограничения в проведении в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов. Помимо этого разрешается заселение в общежития студентов, в том числе не вакцинированных от коронавирусной инфекции.

В организациях образования исключено требование об обязательном использовании приложения «Ashyq». При этом вышеуказанные ограничения вводятся при переходе области в «красную» зону.

Постановление вступает в силу с момента подписания.