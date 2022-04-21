Карантинные ограничения сняли в организациях образования Карагандинской области
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Карагандинской области было принято решение разрешить проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.) в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Также сняты ограничения в проведении в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов. Помимо этого разрешается заселение в общежития студентов, в том числе не вакцинированных от коронавирусной инфекции.
В организациях образования исключено требование об обязательном использовании приложения «Ashyq». При этом вышеуказанные ограничения вводятся при переходе области в «красную» зону.
Постановление вступает в силу с момента подписания.