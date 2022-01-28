Карантинные ограничения смягчили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сегодня принято постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача РК, предусматривающее послабления действующих ограничений, передает МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени.

Сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска (зеленой, желтой, красной). Это проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв.м. и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м.), бассейны.

При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красной» (высокий эпидемиологический риск) зоне – карантинные ограничения сохранены по наполняемости.

Таким образом, независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход без ограничений при наличии нейтрального «синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров; ЦОН-ов, отделений АО «Казпочта», банков; салонов красоты, СПА-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования.

Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 кв.м., вход в которые также будет по нейтральному «синему» статусу во всех регионах независимо от зоны эпидемиологического риска.

Сняты ограничения при наличии нейтрального «синего» статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские), кроме того увеличена их заполняемость в «красной» зоне – с 30 до 60%. Заполняемость будет определяться в зависимости от проектной мощности объекта.

Напомним, с 16 января 2022 года согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Жамбылская область находиться в «красной» зоне.

Как сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области С. Алибаева, с начала пандемии в Жамбылской области зарегистрированы 25046 случаев коронавирусной инфекции, за 2021 год 16434 случаев. С 1 по 27 января 2022 года зарегистрированы 3602 случаев КВИ.

За последнюю неделю выявлены 1491 случаев, а за прошедшие сутки 230 случаев коронавирусной инфекции.

В области активно ведется работа по вакцинации населения, согласно алгоритму. В области открыты 188 прививочных пунктов.

По Жамбылской области на 27 января 2022 года охвачены первым компонентом вакцинацией 634 633 лиц старше 18 лет (100,5%), вторым компонентом 590 289 (93,5%) человек.

Кроме того, получили вакцину Комирнати 60 168 подростков, 2355 беременных и 4596 кормящих женщин, а ревакцинированы 90 876 лиц.

«Необходимо подчеркнуть важность вакцинации, особенно сейчас, когда циркулируетновый штамм КВИ «Омикрон», который опасней «Дельта» штамм в 5 раз и размножается в 70 раз быстрее. Просим всех жителей Жамбылской области с большой ответственностью отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких, соблюдать профилактические и карантинные меры безопасности», - обратилась к жамбылцам С. Алибаева.