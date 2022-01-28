+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карантинные ограничения смягчили в Жамбылской области

28 Января 2022 19:09
Поделиться:
Карантинные ограничения смягчили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сегодня принято постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача РК, предусматривающее послабления действующих ограничений, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
В 10 раз увеличилось количество амбулаторных пациентов с COVID-19 в СКО Около 160 детей находятся в стационарах с коронавирусом в Алматы 58 тысяч подростков получили вакцину в Алматинской области

Согласно новому постановлению, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени.

Сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска (зеленой, желтой, красной). Это проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв.м. и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м.), бассейны.

При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красной» (высокий эпидемиологический риск) зоне – карантинные ограничения сохранены по наполняемости.

Таким образом, независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход без ограничений при наличии нейтрального «синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров; ЦОН-ов, отделений АО «Казпочта», банков; салонов красоты, СПА-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования.

Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 кв.м., вход в которые также будет по нейтральному «синему» статусу во всех регионах независимо от зоны эпидемиологического риска.

Сняты ограничения при наличии нейтрального «синего» статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские), кроме того увеличена их заполняемость в «красной» зоне – с 30 до 60%. Заполняемость будет определяться в зависимости от проектной мощности объекта.

Напомним, с 16 января 2022 года согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Жамбылская область находиться в «красной» зоне.

Как сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области С. Алибаева, с начала пандемии в Жамбылской области зарегистрированы 25046 случаев коронавирусной инфекции, за 2021 год 16434 случаев. С 1 по 27 января 2022 года зарегистрированы 3602 случаев КВИ.

За последнюю неделю выявлены 1491 случаев, а за прошедшие сутки 230 случаев коронавирусной инфекции.

В области активно ведется работа по вакцинации населения, согласно алгоритму. В области открыты 188 прививочных пунктов.

По Жамбылской области на 27 января 2022 года охвачены первым компонентом вакцинацией 634 633 лиц старше 18 лет (100,5%), вторым компонентом 590 289 (93,5%) человек.

Кроме того, получили вакцину Комирнати 60 168 подростков, 2355 беременных и 4596 кормящих женщин, а ревакцинированы 90 876 лиц.

«Необходимо подчеркнуть важность вакцинации, особенно сейчас, когда циркулируетновый штамм КВИ «Омикрон», который опасней «Дельта» штамм в 5 раз и размножается в 70 раз быстрее. Просим всех жителей Жамбылской области с большой ответственностью отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких, соблюдать профилактические и карантинные меры безопасности», - обратилась к жамбылцам С. Алибаева.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
В 10 раз увеличилось количество амбулаторных пациентов с COVID-19 в СКО
Около 160 детей находятся в стационарах с коронавирусом в Алматы
58 тысяч подростков получили вакцину в Алматинской области
Популярное
1 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
2 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
3 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
4 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Читайте также
Суд вернул в прокуратуру дело Елжана Биртанова
Осложнение от КВИ в виде Синдрома Кавасаки получили семь акмолинских малышей
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив