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    19:56, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Карантинные ограничения продолжают нарушать  в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на действующее постановление главного санитарного врача, а также на предупредительные и разъяснительные меры, как показали рейды мониторинговых групп, в столице горожане не отказываются от посещения увеселительных заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

    «Вчера в 22:12 в ночном клубе «INFORNO» 50 клиентов в кругу друзей веселились и пели, забыв о социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических нормах. Молодые люди развлекались под громкую музыку. Эти нарушения выявили мониторинговые группы в ходе проверки. Владельцы и посетители проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье людей. В отношении них собранный материал направлен в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности», - рассказали в полиции.

    Административная ответственность ждет и владельца лаундж-бара «PeiZdes», который работал в 23:40. При проверке в заведении находились более 20 посетителей.

    В числе нарушителей также фитнес-клубы, магазины одежды, супермаркеты, которые нарушили режим карантина.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что безответственное поведение со стороны владельцев заведений и посетителей ведет к распространению заражения инфекцией. Нарушители карантинного режима будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.


    Теги:
    Коронавирус в РК Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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